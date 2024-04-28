Ve yeni hoca Sergen Yalçın oldu! Şampiyon yapmaya geliyor...

Süper Lig'de kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Sergen Yalçın cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Başarılı teknik adamın sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. 51 yaşındaki antrenörün geleceği netlik kazandı.

VE SERGEN YALÇIN SESLERİ!

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta ibre bir kez daha Sergen Yalçın'a döndü. Siyah beyazlı kulübün efsaneleri arasında yer alan Yalçın, Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonlukla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Beşiktaş yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu göreve yeniden Sergen Yalçın'ın getirilmesinden yana. Öte yandan camia içerisinde yabancı bir teknik adamın getirilmesi de konuşuluyor.

YENİ SEZONDAKİ GELECEĞİ BELLİ OLDU

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan teklif beklediği de gelen bilgiler arasında. Yeni sezonda Antalyaspor'a veda etmeyi planlayan Yalçın'ın Beşiktaş'tan teklif gelmesi durumunda siyah beyazlı takımın başına bir kez daha geçmek istediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş cephesinin Sergen Yalçın'a resmi teklif yapıp yapmayacağının netlik kazanması bekleniyor.

Bu sezon Antalyaspor'un başında 18 maçta görev alan Sergen Yalçın, 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Sık sık A Milli Takım'la da anılan Yalçın'ın geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.

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