ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve yeni hoca Sergen Yalçın oldu! Şampiyon yapmaya geliyor...

Sergen Yalçın o ekibin yeni teknik direktörü oldu. Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran başarılı hocanın geleceği netlik kazandı. İşte Sergen Yalçın cephesinde yaşananlar...

28 Nisan 2024 Pazar 21:36 | Son Güncelleme:
Ve yeni hoca Sergen Yalçın oldu! Şampiyon yapmaya geliyor...
ABONE OL

Süper Lig'de kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Sergen Yalçın cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Başarılı teknik adamın sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. 51 yaşındaki antrenörün geleceği netlik kazandı.

VE SERGEN YALÇIN SESLERİ!

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta ibre bir kez daha Sergen Yalçın'a döndü. Siyah beyazlı kulübün efsaneleri arasında yer alan Yalçın, Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonlukla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Beşiktaş yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu göreve yeniden Sergen Yalçın'ın getirilmesinden yana. Öte yandan camia içerisinde yabancı bir teknik adamın getirilmesi de konuşuluyor.

YENİ SEZONDAKİ GELECEĞİ BELLİ OLDU

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan teklif beklediği de gelen bilgiler arasında. Yeni sezonda Antalyaspor'a veda etmeyi planlayan Yalçın'ın Beşiktaş'tan teklif gelmesi durumunda siyah beyazlı takımın başına bir kez daha geçmek istediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş cephesinin Sergen Yalçın'a resmi teklif yapıp yapmayacağının netlik kazanması bekleniyor.

Bu sezon Antalyaspor'un başında 18 maçta görev alan Sergen Yalçın, 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Sık sık A Milli Takım'la da anılan Yalçın'ın geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen duyuruldu! Dünyaca ünlü hoca açıkladı
Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen duyuruldu! Dünyaca ünlü hoca açıkladı
Güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'nin kasası dolup taştı
Güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'nin kasası dolup taştı
2 yıllık anlaşma tamam! Luka Modric "Geliyorum" dedi: Yüzyılın transferini duyurdular
2 yıllık anlaşma tamam! Luka Modric "Geliyorum" dedi: Yüzyılın transferini duyurdular
Edin Dzeko'nun korktuğu başına geldi! Dünyası başına yıkıldı: Bunu hiç beklemiyordu...
Edin Dzeko'nun korktuğu başına geldi! Dünyası başına yıkıldı: Bunu hiç beklemiyordu...
Kimse bu transferi beklemiyordu! Wout Weghorst 3 yıllığına Süper Lig devinde
Kimse bu transferi beklemiyordu! Wout Weghorst 3 yıllığına Süper Lig devinde
Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi! Eşyalarını topladı ve gidiyor
Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi! Eşyalarını topladı ve gidiyor
Ve Sergen Yalçın'ı resmen duyurdular! Süper Lig'de herkes ters köşe oldu...
Ve Sergen Yalçın'ı resmen duyurdular! Süper Lig'de herkes ters köşe oldu...
Ve yılın transferi Rey Manaj! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Ve yılın transferi Rey Manaj! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Beklenen haber sonunda geldi! Anderson Talisca yeniden Süper Lig'de
Beklenen haber sonunda geldi! Anderson Talisca yeniden Süper Lig'de
Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Nicolo Zaniolo'yu resmen duyurdular: Sacha Boey'in rekoru kırıldı
Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Nicolo Zaniolo'yu resmen duyurdular: Sacha Boey'in rekoru kırıldı
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Kararı resmen açıkladı
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Kararı resmen açıkladı