ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen duyuruldu! Dünyaca ünlü hoca açıkladı

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray dönemi sona erdi. Sarı kırmızılılarda büyük bir çıkış yakalayan milli futbolcunun yeni durağı ise resmen belli oldu. İşte Barış Alper Yılmaz transferinde yaşanan o gelişme...

28 Nisan 2024 Pazar 19:17 | Son Güncelleme:
Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen duyuruldu! Dünyaca ünlü hoca açıkladı
ABONE OL

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren sarı kırmızılı ekipte dikkat çeken performanslardan birisi de Barış Alper Yılmaz'a ait. Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte büyük bir gelişim gösteren milli futbolcu sezon sonunda takıma veda etmeye hazırlanıyor.

ELVEDA BARIŞ ALPER YILMAZ

Transfer olduğu 2021'den bu yana giderek gelişim gösteren ve A Milli Takım'a kadar yükselen Barış Alper Yılmaz, gelecek yaz takıma veda edecek. İngiltere'den gelen bilgilere göre Premier Lig ekibi Aston Villa, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. İngiliz ekibinin dünyaca ünlü menajeri Unai Emery, yıldız futbolcunun performansından bir hayli etkilendi ve yeni sezonda takımda görmek istediğini kaydetti.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Barış Alper Yılmaz ise sezonu şampiyonlukla tamamlamak ve ardından Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor. Özellikle temposu, hızı ve fiziksel gücüyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın bir numaralı ligi olan Premier Lig'de boy göstermek istiyor. Taraflar arasında temaslar devam ediyor ve Galatasaray'ın bu transferden önemli bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

MASADAKİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

İki kulüp arasında yapılan görüşmeler neticesinde Galatasaray'ın 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı. Bu sezon İngiltere'de büyük başarı yakalayan Aston Villa, yeni sezonun transfer çalışmalarında yüklü miktarda para harcayacak. Kulübün öncelikli isimlerinden birisi de Barış Alper Yılmaz olacak.

Sezonun sona ermesiyle milli futbolcunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor...

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'nin kasası dolup taştı
Güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'nin kasası dolup taştı
2 yıllık anlaşma tamam! Luka Modric "Geliyorum" dedi: Yüzyılın transferini duyurdular
2 yıllık anlaşma tamam! Luka Modric "Geliyorum" dedi: Yüzyılın transferini duyurdular
Edin Dzeko'nun korktuğu başına geldi! Dünyası başına yıkıldı: Bunu hiç beklemiyordu...
Edin Dzeko'nun korktuğu başına geldi! Dünyası başına yıkıldı: Bunu hiç beklemiyordu...
Kimse bu transferi beklemiyordu! Wout Weghorst 3 yıllığına Süper Lig devinde
Kimse bu transferi beklemiyordu! Wout Weghorst 3 yıllığına Süper Lig devinde
Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi! Eşyalarını topladı ve gidiyor
Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi! Eşyalarını topladı ve gidiyor
Ve Sergen Yalçın'ı resmen duyurdular! Süper Lig'de herkes ters köşe oldu...
Ve Sergen Yalçın'ı resmen duyurdular! Süper Lig'de herkes ters köşe oldu...
Ve yılın transferi Rey Manaj! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Ve yılın transferi Rey Manaj! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
Beklenen haber sonunda geldi! Anderson Talisca yeniden Süper Lig'de
Beklenen haber sonunda geldi! Anderson Talisca yeniden Süper Lig'de
Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Nicolo Zaniolo'yu resmen duyurdular: Sacha Boey'in rekoru kırıldı
Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Nicolo Zaniolo'yu resmen duyurdular: Sacha Boey'in rekoru kırıldı
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Kararı resmen açıkladı
Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi yıkan haber! Kararı resmen açıkladı
Derrick Köhn için bin pişman oldular! Resmen dünyaları başlarına yıkıldı
Derrick Köhn için bin pişman oldular! Resmen dünyaları başlarına yıkıldı