Ve Barış Alper Yılmaz transferi resmen duyuruldu! Dünyaca ünlü hoca açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren sarı kırmızılı ekipte dikkat çeken performanslardan birisi de Barış Alper Yılmaz'a ait. Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte büyük bir gelişim gösteren milli futbolcu sezon sonunda takıma veda etmeye hazırlanıyor.

ELVEDA BARIŞ ALPER YILMAZ

Transfer olduğu 2021'den bu yana giderek gelişim gösteren ve A Milli Takım'a kadar yükselen Barış Alper Yılmaz, gelecek yaz takıma veda edecek. İngiltere'den gelen bilgilere göre Premier Lig ekibi Aston Villa, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçti. İngiliz ekibinin dünyaca ünlü menajeri Unai Emery, yıldız futbolcunun performansından bir hayli etkilendi ve yeni sezonda takımda görmek istediğini kaydetti.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Barış Alper Yılmaz ise sezonu şampiyonlukla tamamlamak ve ardından Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor. Özellikle temposu, hızı ve fiziksel gücüyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın bir numaralı ligi olan Premier Lig'de boy göstermek istiyor. Taraflar arasında temaslar devam ediyor ve Galatasaray'ın bu transferden önemli bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

MASADAKİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

İki kulüp arasında yapılan görüşmeler neticesinde Galatasaray'ın 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı. Bu sezon İngiltere'de büyük başarı yakalayan Aston Villa, yeni sezonun transfer çalışmalarında yüklü miktarda para harcayacak. Kulübün öncelikli isimlerinden birisi de Barış Alper Yılmaz olacak.

Sezonun sona ermesiyle milli futbolcunun transferinin resmiyet kazanması bekleniyor...

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