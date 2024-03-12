Fatih Terim, Komşu'da ortalığı yıktı! Yunanlar şaştı kaldı: Herkes onu konuşuyor

Panathinaikos'un teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Olympiacos'u 3-1 mağlup eden Fatih Terim ve öğrencileri komşu basınında geniş yankı uyandırdı.

PANATHINAIKOS, OLYMPIACOS'U DEVİRDİ

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Play-off mücadelesinde deplasmanda Olympiacos'a konuk olan Panathinaikos, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılarak büyük ses getirdi.

KOMŞU'DA GÜNDEM, FATİH TERİM

Komşu basınında yer alan haberlerde, Olympiacos derbisinden galibiyetle ayrılan Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim için övgü dolu sözlerle bahsedildi. Sık sık eleştirilerin hedefi olan Terim, bu kez ise büyük beğeni topladı ve şampiyonluk yolunda büyük bir galibiyet alındığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının derbileri sevdiğine dikkat çekilirken, "Fatih Terim'den bir sonraki geceye kadar unutulmayacak bir gece..." ifadelerine yer verildi.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında şu ana kadar 18 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.