Fatih Terim ortalığı yıktı! Yunanistan'da yer yerinden oynadı

Panathinaikos'ta Fatih Terim rüzgarları esmeye devam ediyor. Yunanistan'da şampiyonluk yarışını sürdüren Fatih Terim ve öğrencileri, aldıkları sonuçlarla zirve ile aradaki puan farkını azalttı.

PANATHINAIKOS ZİRVE İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Yunanistan Süper Ligi'nde play-off mücadelesi veren Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde zirve iddiasını sürdürüyor. Son olarak deplasmanda Aris'i 2-0 mağlup eden Yunan ekibi, zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü ve liderlik yarışı bir hayli kızıştı.

FATİH TERİM ORTALIĞI YIKTI

2-0 kazanılan Aris maçı sonrası konuşan Fatih Terim, hakem yönetimine tepki gösterdi. Adaleti herkes için istediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kimin aleyhine kimin lehine olursa olsun hakemin çalmasından yanayım ben." dedi. Terim'in bu açıklamaları sonrası komşuda hakem tartışmaları alevlendi.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Fatih Terim, bu sezon Panathinaikos'un başında şu ana kadar 21 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Terim, maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.