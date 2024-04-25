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Fenerbahçe'de büyük Dusan Tadic krizi! Direkt bileti kesildi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic için son derece dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde son haftalarda performansı düşen Dusan Tadic için teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncuyu üzecek bir karar aldı. İşte detaylar…

25 Nisan 2024 Perşembe 13:56 | Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de büyük Dusan Tadic krizi! Direkt bileti kesildi
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Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren ancak son oynanan Sivasspor karşılaşmasında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'nin hata yapmaya tahammülü kalmadı. Sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkı 4'e yükselen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi radikal kararlar almaya başladı. Kartal'ın aldığı kararlardan en dikkat çekeni ise Dusan Tadic, hamlesi oldu.

DUSAN TADIC'E DERBİDE FORMA YOK

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Deplasmanda Sivasspor'a uzatmalarda puan kaybeden sarı-lacivertliler, kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalarda oldukça kötü performans sergileyen Dusan Tadic'i kulübede oturtacak.

ÇİFT FORVETLE ÇIKMAYI PLANLIYOR

İsmail Kartal'ın Dusan Tadic yerine Cengiz Ünder'e forma şansı vereceği haberin ayrıntılarında yer aldı. Kartal'ın bu mücadelede çift forvetle çıkacağı ve Edin Dzeko'nun yanında Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin görev alacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıktı. 36 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 15 gol ve 13 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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