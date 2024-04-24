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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder depremi! Direkt bileti kesildi

Cengiz Ünder için Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde şu ana kadarki performansıyla beklentileri karşılayamayan milli yıldız Cengiz Ünder için flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

24 Nisan 2024 Çarşamba 17:06 | Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder depremi! Direkt bileti kesildi
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi yaşanıyor. Sezon başında 15 milyon euro bonservisle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan milli oyuncu Cengiz Ünder'in geleceği için karar verildi.

CENGİZ ÜNDER İÇİN REKOR BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Geçtiğimiz yazın flaş takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimlerden biri de Cengiz Ünder olmuştu. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu 15 milyon euro bonservisle Marsilya'dan kadrosuna katmıştı. Bu transfer Fenerbahçe'nin en çok bonservis ödediği transfer olarak tarihe geçti.

HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU! KARAR VERİLDİ...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlık problemleriyle gündeme gelen, İrfan Can Kahveci'nin arkasında kalan ve aldığı sürelerde de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, sık sık eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-lacivertli yönetim, hayal kırıklığına neden olan milli oyuncu için sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Öte yandan Avrupa'dan birçok kulübün Cengiz Ünder'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1237 dakika sahada kalan 26 yaşındaki milli oyuncu, 9 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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