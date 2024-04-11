Fenerbahçe'de Dominik Livakovic depremi! Olympiakos maçı sonrası yerden yere vurdular

Bu sezon Avrupa'daki son temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçın ilk bölümünde Yunan ekibinin gollerine engel olamadı. Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düşmesinin ardından taraftarlar, kaleci Dominik Livakovic'e büyük tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC DEPREMİ!

Sarı lacivertlilerin uzun süre transferi için yoğun çaba harcadığı ve sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, burada beklentileri karşılayamadı. Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta kalesinde 24 gol gören Livakovic, Konferans Ligi'nde ise Olympiakos maçına kadar 4 maçta 9 gol yemişti. 29 yaşındaki file bekçisinin Olympiakos maçında kalesinde gördüğü goller, onu topun ağzına getirdi.

Livakovic'in bu etkisiz görüntüsüne sitem eden taraftarlar, sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yaptı. Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu da "Livakovic bir tane de kurtar bari..." diyerek bu paylaşımlardan birine imza attı.

İŞTE LIVAKOVIC'E GELEN TEPKİLER!