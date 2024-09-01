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Fenerbahçe'den yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk dünya yıldızı

Fenerbahçe yılın transferini gerçekleştiriyor. Sarı lacivertliler milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bedelle İngiltere'ye yollarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği isim ise ortaya çıktı. İngilizler Ben Chilwell cephesinde yaşanan transfer gelişmesini aktardı. İşte Ben Chilwell transferinin detayları...

1 Eylül 2024 Pazar 19:47 | Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk dünya yıldızı
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu bir kadro kurdu. Bu yaz En-Nesyri, Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat gibi oyuncuları kadrosuna katan sarı lacivertliler, milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu ise rekor bir bedelle İngiliz kulübü Brighton'a yolladı.

Bu transferin ardından sol bek hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin hedefine çarpıcı bir isim geldi. İngiliz basını, yaşanan transfer gelişmesini son dakika bilgisi olarak duyurdu.

BEN CHILWELL BOMBASI!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Ben Chilwell için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Londra ekibinde gözden çıkarılan futbolcunun Süper Lig devi Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi.

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; Ben Cilwell, teknik direktör Enzo Maresca için sol bekte üçüncü alternatif durumuna düştü. Bu durum sebebiyle kendisine yeni kulüp arayan İngiliz futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanması sebebiyle Fenerbahçe'ye önerildi.

50 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

İngiltere'den gelen bilgilerin detayında, Suudi Arabistan'dan da kendisine çok ciddi bir teklif yapıldı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, bu alternatifi kesin bir dille reddetti. Ben Chilwell buraya gitmekle ilgilenmiyor. Oyuncunun Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sine gitmeye sıcak baktığı da kaydedildi.

Chelsea Kulübü, 2020 yazında Ben Chilwell'in bonservisine 50 milyon euro ödemişti. Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'den talep edeceği bonservis bedeli, bu transferin geleceğini belirleyecek.

Leicester City altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca İngiltere'de top koşturan Chilwell, bugüne kadar çıktığı 271 maçta 15 gol ve 27 asist üretti.

www.aksam.com.tr

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