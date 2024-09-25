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Galatasaray-PAOK maç kadrosu belli oldu! Galatasaray-PAOK maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kapsamında PAOK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'ın PAOK maçı kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesinde üç eksik isim dikkat çekerken, gözler Galatasaray-PAOK muhtemel 11'ine çevrildi. İşte Galatasaray-PAOK maç kadrosu

25 Eylül 2024 Çarşamba 15:50 | Son Güncelleme:
Galatasaray-PAOK maç kadrosu belli oldu! Galatasaray-PAOK maçı muhtemel 11'ler
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Galatasaray-PAOK maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Derbi galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'ın PAOK maç kadrosunda; Muslera, Ziyech ve Roland Sallai olamayacak. UEFA Avrupa Ligi maçında PAOK ile mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. İşte Galatasaray-PAOK maçının muhtemel 11'leri

GALATASARAY-PAOK MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray-PAOK maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesinde üç eksik isim dikkat çekerken; Galatasaray-PAOK maçı muhtemel 11'lerinde Muslera, Ziyech ve Roland Sallai sahada olamayacak.

MUHTEMEL GALATASARAY-PAOK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray - PAOK maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Barış Alper, Mertens, Yunus, Batshuayi.

PAOK: Kotarski, Sastre, Kedziora, Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Chalov.

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