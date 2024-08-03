Galatasaray Süper Kupa'yı kaç kere aldı? Galatasaray'ın Süper Kupa aldığı yıllar

Galatasaray'ın Süper Kupa aldığı yıllar merak ediliyor. Bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2024 finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılılar ve sporseverler Galatasaray'ın Süper Kupayı kaç kere kaldırdığını araştırıyor. Peki, Galatasaray Süper Kupa'yı kaç kere aldı?

GALATASARAY SÜPER KUPA'YI KAÇ KERE ALDI?

Galatasaray 17 kere Süper Kupa'nın sahibi oldu.

GALATASARAY'IN SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUK YILLARI

1966,

1969,

1972,

1982,

1987,

1988,

1991,

1993,

1996,

1997,

2008,

2012,

2013,

2015,

2016,

2019,

2023.

SÜPER KUPA HAKKINDA

Turkcell Süper Kupa, Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonu.

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi. 15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray - Beşiktaş finalinden sonra kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı.

Galatasaray 26 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 17 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.