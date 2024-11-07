UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham, sarı-kırmızılı ekibe konuk olacak. Geride kalan 3 haftada 3 galibiyet alan Tottenham'ın 9 puanı bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın ise 7 puanı bulunuyor. Rems Park'ta oynanacak karşılaşmayı takip etmek isteyenler "Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor...

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün GS, UEFA Avrupa Ligi maçı için Tottenham'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - Tottenham maçını canlı izlemek isteyenler, TRT 1 ekranlarından seyredebilecekler.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leri;

F. Muslera, Kaan Ayhan, D. Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, E. Jelert, L. Torreira, G. Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, V. Osimhen ve M. Icardi.

Tottenham'ın muhtemel ilk 11'ler; F. Forster, P. Porro, R. Draguşin, B. Davies, A. Gray, L. Bergvall, Y. Bissouma, J. Maddison, B. Johnson, H. Son ve W. Lankshear.

NAMAĞLUP İKİ TAKIM

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan haftalara bakıldığında hem Galatasaray hem de Tottenham şu ana kadar mağlubiyet yaşamadı.

Tottenham 3 karşılaşmada 3 galibiyet alırkeni GS ekibi ise 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlikle ayrıldı.

Bugün gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi maçında da iki takım galibiyet için koşacak.