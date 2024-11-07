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Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım sürerken hem GS taraftarları maç ile ilgili aramalarını hızlandırdı. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Geride kalan 3 haftada puan kaybı yaşamayan Tottenham 9 puanla zirvenin ortağı olurken Galatasaray ise 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Kasım 2024 Perşembe 16:57 | Son Güncelleme:
Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham, sarı-kırmızılı ekibe konuk olacak. Geride kalan 3 haftada 3 galibiyet alan Tottenham'ın 9 puanı bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın ise 7 puanı bulunuyor. Rems Park'ta oynanacak karşılaşmayı takip etmek isteyenler "Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor...

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün GS, UEFA Avrupa Ligi maçı için Tottenham'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - Tottenham maçını canlı izlemek isteyenler, TRT 1 ekranlarından seyredebilecekler.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leri;

F. Muslera, Kaan Ayhan, D. Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, E. Jelert, L. Torreira, G. Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, V. Osimhen ve M. Icardi.

Tottenham'ın muhtemel ilk 11'ler; F. Forster, P. Porro, R. Draguşin, B. Davies, A. Gray, L. Bergvall, Y. Bissouma, J. Maddison, B. Johnson, H. Son ve W. Lankshear.

NAMAĞLUP İKİ TAKIM

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan haftalara bakıldığında hem Galatasaray hem de Tottenham şu ana kadar mağlubiyet yaşamadı.

Tottenham 3 karşılaşmada 3 galibiyet alırkeni GS ekibi ise 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlikle ayrıldı.

Bugün gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi maçında da iki takım galibiyet için koşacak.

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