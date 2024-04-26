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Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi! Eşyalarını topladı ve gidiyor

Wilfried Zaha için Galatasaray macerası sona erdi. Sarı kırmızılılara büyük beklentilerle gelen yıldız futbolcunun geleceği netlik kazandı. İşte Wilfried Zaha cephesinde yaşanan transfer gelişmesi...

26 Nisan 2024 Cuma 19:01 | Son Güncelleme:
Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi! Eşyalarını topladı ve gidiyor
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da önemli bir gelişme daha yaşandı. Sarı kırmızılıların sezon başı transferlerinden Wilfried Zaha, takıma geldiğinden bu yana büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sık sık maaşıyla gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcunun üzeri çizildi. İşte detaylar...

WILFRIED ZAHA GALATASARAY'A VEDA EDİYOR!

Sezon başından bu yana bir türlü istenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfried Zaha, Pendikspor maçında kulübeden çıkamadı. Tecrübeli isim sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor deplasmanına da götürülmedi. Galatasaray yönetimi, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Wilfried Zaha'yı gönderme kararı aldı.

KRİTİK GÖRÜŞME PAZARTESİ!

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, pazartesi günü yıldız futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Wilfried Zaha için nihai karar verilecek.

Bu sezon Süper Lig'de 27 maç oynayan Zaha, 9 gol ve 3 asist üretti.

www.aksam.com.tr

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