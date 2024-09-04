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Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ndeki turu geçmesi halinde ilk kez A Ligi'ne yükselecek. Galler-Milli Takım maçı canlı yayınlanacak. Peki Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte milli maçı ekrana getirecek olan yayıncı kuruluş

4 Eylül 2024 Çarşamba 11:47 | Son Güncelleme:
Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Galler-Türkiye maçı için heyecan dorukta! A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda oynayacağı Galler maçıyla başlayacak. Peki Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 UEFA Uluslar B Ligi Galler-Türkiye maçının saat ve yayın detayları

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi mücadeleleri kapsamında Galler ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak.

UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü oynanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ GALLER-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galler-Türkiye maçı 6 Eylül Cuma saat 21:45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

2024 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

6 Eylül 2024 / 21.45: Galler - Türkiye

9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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