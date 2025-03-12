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Gol canavarı geliyor! Ademola Lookman transferi hayırlı uğurlu olsun

Ademola Lookman ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. İtalyan ekibi Atalanta'da müthiş bir performans gösteren yıldız futbolcu, takıma veda ediyor. Ademola Lookman'ın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Burak Yıldırım | 12 Mart 2025 Çarşamba 18:56 | Son Güncelleme:
Gol canavarı geliyor! Ademola Lookman transferi hayırlı uğurlu olsun
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İtalya Serie A'da sezonun flaş takımlarından birisi de Atalanta oldu. Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde şampiyonluk yarışı veren Atalanta'da en dikkat çeken performanslardan birisi de Ademola Lookman'a ait.

Ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla kısa sürede devleri peşine takmayı başaran 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

ADEMOLA LOOKMAN HAREKATI

İtalyan basını, Ademola Lookman cephesinde yaşanan gelişmeyi duyurdu. Yıldız futbolcunun sezonun sona ermesiyle birlikte takıma veda ederek yeni bir maceraya atılacağı açıklandı. Lookman için özellikle İngiliz ekipleri devreye girmiş durumda.

İngiliz basını, Premier Lig'in iki Londra ekibi Chelsea ve Arsenal'ın Lookman için karşı karşıya olduğunu duyurdu.

TERCİHİNİ YAPTI

Öte yandan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet ise yeni sezonda Premier Lig'e geri dönmek istiyor. Daha önce İngiltere'de Everton, Fulham ve Leicester City formaları giyen Lookman, sezon sonunda bir İngiliz devine imza atacak.

Atalanta'daki performansıyla değerine değer katan Lookman, İtalyan kulübünde 109 maçta, 50 gol ve 22 asist üretti.

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