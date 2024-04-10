Güle güle Ferdi Kadıoğlu! Fenerbahçe'ye astronomik gelir

Fenerbahçe'de yakaladığı çıkışla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilere veda ediyor. Uzun süredir adı çeşitli kulüplerle anılan 24 yaşındaki futbolcunun yeni adresi resmen açıklandı. Sezonun sona ermesiyle birlikte milli oyuncu, Türkiye'ye veda edecek.

FERDİ KADIOĞLU İNGİLTERE'DE!

Adı Manchester City ve Arsenal ile de anılan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni durağı belli oldu. Milli futbolcu için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa gözünü kararttı. Takımın menajeri Unai Emery'nin ısrarı sonucunda İngiliz kulübü, Fenerbahçe'nin talep ettiği 30 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

SEZON SONUNDA İMZAYI ATIYOR

Şu anda Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu transferi sezon sonuna bıraktı. Sarı lacivertli yöneticiler, oyuncunun saha içerisine konsantre olması adına Aston Villa kulübüyle sezon sonu için söz kesti. Yaz aylarında bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

2018 yazında Fenerbahçe'ye yalnızca 1.4 milyon euro bedelle transfer olan Ferdi için sarı lacivertliler, ödemiş olduğu bonservisinin 20 katından daha fazla bir gelir elde edecek.

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