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Güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'nin kasası dolup taştı

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye veda etti. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan milli futbolcunun yeni durağı belli oldu. İşte İrfan Can Kahveci transferinin detayları...

27 Nisan 2024 Cumartesi 21:42 | Son Güncelleme:
Güle güle İrfan Can Kahveci! Fenerbahçe'nin kasası dolup taştı
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Fenerbahçe'de bu sezon en dikkat çeken performanslardan birisi İrfan Can Kahveci'ye ait. Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte büyük bir çıkışa geçen milli futbolcu, son olarak Beşiktaş derbisinde de golünü attı. 28 yaşındaki futbolcunun bu yükselişi, Avrupa'nın önemli kulüplerini de harekete geçirdi. İrfan Can Kahveci'nin yeni sezondaki durağı ise netlik kazandı...

İRFAN CAN KAHVECİ İSPANYA YOLUNDA!

Bu sezon 44 maça çıkan ve hücum hattında takımın en önemli silahlarından biri haline gelen İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın yolunu tutuyor. Gelen bilgilere göre İspanya La Liga ekibi Sevilla, milli futbolcu için gözünü kararttı. Fenerbahçe'nin takımda tutmak istemesine rağmen bu transferde ısrarcı davranan Sevilla, dev bir bonservis bedelini ise gözden çıkarttı.

FENERBAHÇE'YE DEV RAKAM!

Sarı lacivertliler ile İspanyol ekibi arasında yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis bedelleri ise ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Sevilla cephesi, İrfan Can Kahveci transferi için bonuslar ile birlikte 25 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Sezonun sona ermesiyle birlikte bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

İRFAN DA SICAK BAKIYOR

Öte yandan İrfan Can Kahveci de kariyerinin bu döneminde bir Avrupa macerasına atılmaya sıcak bakıyor. Özellikle gelecek Avrupa Şampiyonası'nda kendisini bir kez daha ispatlamak isteyen milli futbolcu, yeni sezonda La Liga'da top koşturmayı hedefliyor.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNDA

İrfan Can Kahveci Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon Süper Lig'de 12. kez ağları havalandırdı. İrfan Can toplamda ise 18 gol 12 asist ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

www.aksam.com.tr

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