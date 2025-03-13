Güle güle İrfan Can Kahveci! Sürpriz transfer resmen duyuruldu

Süper Lig'de heyecan sürerken bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe de lider Galatasaray'ın gerisinde yarışı sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezonu geçiren sarı lacivertlilerde, beklentilerin altında kalan isimlerden birisi ise İrfan Can Kahveci oldu.

Sarı lacivertlilerle yeni sözleşmeye imza atan ancak istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu için dikkat çeken bir hamle geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ HAREKATI

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, sarı lacivertlilere veda edebilir. Gelen bilgilere göre 29 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulüpleri harekete geçti. Ara transfer döneminde de gündeme gelen ancak sezonu Fenerbahçe'de tamamlama kararı alan milli oyuncu, sezon sonunda takıma veda ediyor.

İrfan Can Kahveci için İspanya La Liga'dan birden fazla kulüp, devreye girdi.

TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Ocak ayı transfer döneminde de oyuncuyu gündemine alan İspanyol ekipleri, bu transferi yaz aylarında tamamlamak istiyor. Milli futbolcuya İspanya'dan birçok talip olsa da özellikle Villarreal ve Real Betis'in bu transferde öne çıkan ekipler olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de 17 Süper Lig maçında 600 dakika sahada kalan İrfan Can, 2 asistlik katkı sağladı.