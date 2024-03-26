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Güle güle Jayden Oosterwolde! Fenerbahçe'ye piyango: Kasa dolup taşacak...

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye Avrupa kulüplerinin ilgisi yoğunlaşıyor. Sarı lacivertliler, kulübün kasasını Jayden Oosterwolde ile dolduracak.

26 Mart 2024 Salı 21:47 | Son Güncelleme:
Güle güle Jayden Oosterwolde! Fenerbahçe'ye piyango: Kasa dolup taşacak...
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Fenerbahçe'de transfer gelişmelerini yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Avrupa kulüpleri, genç yıldız Jayden Oosterwolde'ye gözünü dikti.

JAYDEN OOSTERWOLDE AYRILIYOR!

Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. Bu sezonunun öne çıkan isimlerinden birisi ise Jayden Oosterwolde oldu. Performansıyla birçok devi peşine takan Oosterwolde, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor.

Genç yıldızın, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan ciddi talipleri bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin bonservis beklentisinin asgari 20 milyon euro olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen karın %30'unu Parma'ya ödeyecek.

6 MİLYON ÖDENDİ

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak için 6 milyon euro ödedi.

YERİNE LEVENT GELİYOR

Öte yandan, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan ile ilgilendiği aktarılıyor. Levent'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

aksam.com.tr

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