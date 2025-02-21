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Güle güle Oğuz Aydın! Derbi öncesi Fenerbahçe'de son dakika

Oğuz Aydın için resmen harekete geçtiler. Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Oğuz Aydın transferinin detayları...

Burak Yıldırım | 21 Şubat 2025 Cuma 18:43 | Son Güncelleme:
Güle güle Oğuz Aydın! Derbi öncesi Fenerbahçe'de son dakika
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Süper Lig'de heyecan dorukta. Gözler, ligin 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden sarı lacivertliler, ligde de ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde, sezonun dikkat çeken oyuncularından birisi olan Oğuz Aydın cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Alanyaspor'dan ayrılarak sarı lacivertlilere imza atan Oğuz Aydın, yuvaya erken veda edebilir.

OĞUZ AYDIN İÇİN GELİYORLAR

Son yıllarda birçok futbolcuyu parlatarak Avrupa'ya gönderen Fenerbahçe'de, bu sezonun yükselen yıldızı ise Oğuz Aydın. Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservisle transfer edilen ve teknik direktör Jose Mourinho'nun en beğendiği isimlerden birisi olan Oğuz için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Henüz yaz transfer dönemine bir hayli vakit olsa da Fransız kulüpleri, 24 yaşındaki oyuncu için şimdiden harekete geçti.

Gelen bilgilere göre; Fransa'dan birden fazla kulübün yetkilileri, Oğuz Aydın'ı canlı izlemek için Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray derbisinde stadyuma gelecek.

HAYALİ MİLLİ TAKIM

Öte yandan bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol ve 5 asist kaydeden Oğuz Aydın'ın en büyük hedefi yeniden milli formayı terletmek. 24 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri'nde ve Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almayı hedefliyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Oğuz Aydın için yaz transfer döneminde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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