Güle güle Sofyan Amrabat! Fenerbahçe'de büyük deprem

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya geldi. Son 16 turu ilk maçında sarı lacivertliler, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu ve rövanş öncesinde dezavantajlı duruma düştü.

Karşılaşma sonrası takımın oyununu eleştiren Fenerbahçe taraftarları, faturanın büyük bir bölümünü ise Sofyan Amrabat'a kesti.

SOFYAN AMRABAT DEPREMİ

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Sofyan Amrabat, Jose Mourinho'nun sistemine bir türlü adapte olamadı. Takımda kendisinden beklenen seviyeye çıkamayan Faslı futbolcu için bardağı taşıran son damla Rangers maçı oldu.

Karşılaşma boyunda son derece etkisiz bir görüntü çizen 28 yaşındaki futbolcu, maçın ardından eleştiri oklarını hedefi haline geldi.

TARAFTAR AYAKLANDI

Fenerbahçe'nin Rangers maçı performansı sonrası on binlerce taraftar, sosyal medya üzerinden takıma ve oyunculara tepki gösterdi. En çok tepki gören isimlerin başında ise Sofyan Amrabat yer aldı.

İşte Faslı orta saha için yapılan bazı paylaşımlar;