"Hocayı kovun!" Fenerbahçe maçı öncesi büyük deprem

Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı lacivertliler son 16 play-off turunda Anderlecht takımını saf dışı bırakmış ve adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Temsilcimizin bu turdaki rakibi, İskoçya ekibi Rangers oldu.

"HOCAYI KOVUN!"

Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte Avrupa yolculuğuna tam gaz devam eden Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı da eleyerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde ise rakip takım cephesinde işler karışık.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi olan Rangers, İskoçya Premiership'te St. Mirren'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, teknik direktör Philippe Clement ve oyunculara büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, "Hocayı kovun" serzenişlerinde bulundu.

TEPKİLER BÜYÜYOR!

Sosyal medya üzerinden takıma tepkilerini sürdüren İskoç taraftarlar birçok paylaşım yaptı. Yapılan bazı paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı;

"Clement sürekli suçlanıyor. Ve inanın bana, kovulmalı. Ama o oyuncular tam bir rezalet!! Utanç verici."

"Onu sefaletinden kurtarın ve kovun."

Ayrıca bir taraftar "Bizim için lig sonunda bitti. Yalnızca Avrupa için mücadele edebiliriz" derken, bir başka taraftar ise "Avrupa da yakında sona erecek" yanıtını verdi.

İskoçya liginde Rangers, şu anda 56 puanla lider Celtic'in 13 puan gerisinde yer alıyor.

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