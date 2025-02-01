'Hoş geldin' Emre Mor! Arda Turan sürprizi: Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'nin sezon başı kampında teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Emre Mor, bir başka İstanbul ekibi olan Eyüpspor'un yolunu tutmuştu. Bir dönem Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak görülen, genç yaşta Borussia Dortmund'a transfer olan yıldız oyuncunun kariyeri, yokuş aşağı gidiyordu. Sezon başında Eyüpspor ile sözleşme imzalayan 27 yaşındaki futbolcu, büyük bir sıçrama yaptı.

EMRE MOR GERİ DÖNDÜ!

2022 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'deki kariyerine etkileyici başlayan ancak günden güne düşüşe geçen Emre Mor, son olarak takımdan ayrılmış ve kiralık olarak Eyüpspor'a imza atmıştı. Burada da uzunca bir süre formasından uzak kalan ve teknik direktör Arda Turan'ın gözetimi altında çalışmalarına devam eden milli futbolcu, yeniden kendini buldu.

İstanbul ekibinde hocasından şans bekleyen ve her geçen gün kendisini hazırlayan Emre Mor, yeniden eski ışıltılı günlerine dönmek adına büyük bir adım attı. 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Arda Turan dokunuşuyla çıkışa geçmeye başladı.

SKORLARA BAŞLADI

Sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçiren Emre Mor, uzun süre sahalardan uzak kalmasına karşın çalışmalarına devam etti. Milli futbolcu, son haftalarda hocasının da kendisine şans vermesi üzerine kendisini yeniden göstermeye başladı.

Süper Lig'de son 2 haftada oynadığı Bodrum FK ve ardından Sivasspor maçlarında 90 dakika sahada kaldı. Bu iki karşılaşmada da birer asist yapmayı başardı. Uzun süre gözlerden uzak kalan ve performansı günden güne yukarı giden Emre Mor'a, Türk futbolseverler tarafından yeniden eski günlerine dönmesi adına 'Hoş geldin Emre Mor' denilmesine sebep oldu.

Arda Turan'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Emre Mor'u yeniden kazanması, kulübe adeta yeni bir transfer etkisi yarattı. Emre Mor, bu yükselişiyle herkesi ters köşe yapmayı başardı.

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