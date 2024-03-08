Hoş geldin Yusuf Yazıcı! 3 yıllık imza Süper Lig devine hayırlı olsun

Süper Lig ekipleri, gelecek yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Kulüplerimiz, özellikle önümüzdeki transfer döneminde boşa çıkacak olan oyuncular için erkenden kolları sıvadı. O futbolculardan birisi de Yusuf Yazıcı. Sezon sonunda Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu için Beşiktaş, harekete geçmiş durumda.

YUSUF YAZICI TRANSFERİ İÇİN RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI!

Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Fernando Santos önderliğinde kadro yapılanmasına devam eden Beşiktaş, hücum hattını Yusuf Yazıcı ile güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu için resmen harekete geçti. Gelen bilgilere göre Beşiktaş, Yusuf Yazıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya yakın.

AVRUPA'DAN ÇEŞİTLİ TALİPLER VAR

Öte yandan Yusuf Yazıcı için Avrupa'dan çeşitli talipler de bulunuyor. Özellikle La Liga ekibi Celta Vigo, milli futbolcunun geleceğini yakından takip ediyor. Ancak Celta Vigo ve Yusuf Yazıcı arasında henüz bir temas olmadığı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon 34 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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