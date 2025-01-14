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İmza atmak için geliyor! Takımın yeni golcüsü Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed resmen imzayı atıyor. Fransız ekibi Nantes'tan ayrılma kararı alan Mısırlı golcü, teklifi kabul etti. İşte Mostafa Mohamed transferinde yaşanan sıcak gelişme...

Burak Yıldırım | 14 Ocak 2025 Salı 21:14 | Son Güncelleme:
İmza atmak için geliyor! Takımın yeni golcüsü Mostafa Mohamed
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Devre arası transfer dönemi heyecanı başladı. Kulüpler, kadrolarına katacakları yıldız futbolcular için harekete geçerken, gündemdeki isimlerden birisi de Mostafa Mohamed olmuştu. Bir dönem ligimizde Galatasaray forması da giyen Mısırlı futbolcu, Fransız ekibi Nantes'ta top koşturuyordu. Mostafa Mohamed'in yeni durağı ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

FORVETE MOSTAFA MOHAMED

Süper Lig devi Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed, bonservisiyle birlikte Fransız ekibi Nantes'ın yolunu tutmuştu. Burada sezon başında hocası Antoine Kombouaré'nin gözüne girmeyi başaramayan 27 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi. Mostafa Mohamed'in yeni durağını ise Fransız basını duyurdu.

Fransa'dan gelen bilgilere göre; Mısırlı futbolcu için Eintracht Frankfurt kulübü harekete geçti.

DEV TRANSFER BİTİYOR

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta dev bir transfer gerçekleşiyor. Takımın yıldız golcüsü Omar Marmoush, Premier Lig devi Manchester City'ye transfer olmak üzere. Alman ekibi ise Marmoush'un ayrılığıyla birlikte alternatiflerini belirledi. Fransız basını; Nantes forması giyen Mostafa Mohamed'in gündemde olduğu duyurdu.

Omar Marmoush transferinin gerçekleşmesinin ardından Mostafa Mohamed'in Almanya'ya giderek Frankfurt'a imza atması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Mostafa Mohamed, bu sezon 16 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

www.aksam.com.tr

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