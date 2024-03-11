ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

İsmail Kartal'dan kritik Sebastian Szymanski kararı! Geri dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son zamanlarda formdan düşen Sebastian Syzmanski için kritik bir karar aldı. Sebastian Syzmanski'ye büyük bir fırsat verildi. İşte detaylar...

11 Mart 2024 Pazartesi 19:59 | Son Güncelleme:
İsmail Kartal'dan kritik Sebastian Szymanski kararı! Geri dönüyor
ABONE OL

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Sebastian Syzmanski, gösterdiği performansla ilgi odağı olmuştu. Bu formunu uzun süre koruyamayan Polonyalı yıldız, ilk 11'deki yerini Mert Hakan Yandaş'a kaptırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç oyuncuyu yeniden kazanmak için harekete geçti.

İSMAİL KARTAL'DAN SEBASTIAN SZYMANSKI KARARI!

Sebastian Szymanski, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'ya karşı skora katkı sağladı. Birçok Avrupa kulübün yakında takip ettiği Polonyalı yıldız için, teknik ekipten karar çıktı. Fenerbahçe kurmayları, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında karşılaşacakları Union Saint-Gilloise maçında, Mert Hakan Yandaş yerine Sebastian Szymanski'yi sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı lacivertli ekip, Polonyalı futbolcunun eski formuna tekrar kavuşmasını umuyor.

44 MAÇTA 26 GOL KATKISI

24 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 44 maçta 12 gol 14 asistlik performans sergiledi.

aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür, İngiltere'de... Tüm gözler onun üzerindeydi!
Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür, İngiltere'de... Tüm gözler onun üzerindeydi!
Fenerbahçe'ye astronomik rakam! Jayden Oosterwolde için İstanbul'a geldiler...
Fenerbahçe'ye astronomik rakam! Jayden Oosterwolde için İstanbul'a geldiler...
Ve transfer resmen açıklandı! Olimpiu Morutan İstanbul'a geliyor...
Ve transfer resmen açıklandı! Olimpiu Morutan İstanbul'a geliyor...
Ve Rıza Çalımbay geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz karar...
Ve Rıza Çalımbay geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz karar...
1 yıllığına Angel Di Maria! Beklenen transfer resmen duyuruldu...
1 yıllığına Angel Di Maria! Beklenen transfer resmen duyuruldu...
Elveda Bright Osayi-Samuel! Dünya devinden Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam...
Elveda Bright Osayi-Samuel! Dünya devinden Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan rakam...
Ne yaptın sen Zeki Çelik! Tüm İtalya onu konuşuyor...
Ne yaptın sen Zeki Çelik! Tüm İtalya onu konuşuyor...
Ve Nicolo Zaniolo transferini duyurdular! Galatasaray'a resmen piyango vurdu
Ve Nicolo Zaniolo transferini duyurdular! Galatasaray'a resmen piyango vurdu
Ve sonunda! Michy Batshuayi'yi resmen duyurdular
Ve sonunda! Michy Batshuayi'yi resmen duyurdular
Ve güle güle Wilfried Zaha! Ayrılığı resmen duyurdular...
Ve güle güle Wilfried Zaha! Ayrılığı resmen duyurdular...
Hoş geldin Yusuf Yazıcı! 3 yıllık imza Süper Lig devine hayırlı olsun
Hoş geldin Yusuf Yazıcı! 3 yıllık imza Süper Lig devine hayırlı olsun