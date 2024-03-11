İsmail Kartal'dan kritik Sebastian Szymanski kararı! Geri dönüyor

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Sebastian Syzmanski, gösterdiği performansla ilgi odağı olmuştu. Bu formunu uzun süre koruyamayan Polonyalı yıldız, ilk 11'deki yerini Mert Hakan Yandaş'a kaptırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç oyuncuyu yeniden kazanmak için harekete geçti.

İSMAİL KARTAL'DAN SEBASTIAN SZYMANSKI KARARI!

Sebastian Szymanski, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'ya karşı skora katkı sağladı. Birçok Avrupa kulübün yakında takip ettiği Polonyalı yıldız için, teknik ekipten karar çıktı. Fenerbahçe kurmayları, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında karşılaşacakları Union Saint-Gilloise maçında, Mert Hakan Yandaş yerine Sebastian Szymanski'yi sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı lacivertli ekip, Polonyalı futbolcunun eski formuna tekrar kavuşmasını umuyor.

44 MAÇTA 26 GOL KATKISI

24 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 44 maçta 12 gol 14 asistlik performans sergiledi.

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