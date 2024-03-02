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James Rodriguez Süper Lig devine imzayı atıyor! Resmen duyurdular

James Rodriguez transferinde Süper Lig devine iyi haber geldi. Ara transferde de adı Türk kulüpleriyle anılan yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte James Rodriguez transferinin detayları...

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James Rodriguez Süper Lig devine imzayı atıyor! Resmen duyurdular
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James Rodriguez cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde Süper Lig devleriyle anılan tecrübeli on numara, hala ülkemizin kulüplerinin radarından çıkmış değil. Gelen bilgilere göre; çzellikle Galatasaray ve Beşiktaş, yaz transfer döneminde oyuncu için bir kez daha girişimde bulunacak gibi duruyor. Öte yandan James Rodriguez cephesinden ise müjdeli bir haber geldi.

JAMES RODRIGUEZ MÜJDESİ! RESMEN DUYURULDU

Kolombiyalı yıldız, uzun süre kulübü Sao Paulo ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı. Bunun beraberinde gelen form düşüşü de oyuncunun transferinde büyük bir engel olmuştu. Brezilya ekibi, James Rodriguez'in sezon sonuna kadar oynamasına karar verdi. Yaşanan bu krizin giderilmesinin ardından oyuncu yeniden takıma döndü ve ilk maçına çıktı.

James Rodriguez, ilk maçında skor tabelasını direkt etkileyerek 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncunun bu performansı Brezilya basınında manşetleri süsledi. James Rodriguez'i isteyen kulüpler için hala üst düzey oynayabileceğini kanıtladığı yazıldı.

SEZON SONU PLANI!

Öte yandan Sao Paulo cephesi, oyuncuyu sezon sonuna kadar takımda tutacak. Bu süre zarfından James Rodriguez ise maçlara çıkarak kendini hazır hale getirecek. Yıldız futbolcunun gelecek yaz transfer döneminde Süper Lig devleriyle, bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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