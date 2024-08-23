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Jose Mourinho'nun yeni prensi! Fenerbahçe'ye dünya yıldızından cevap geldi

Raheem Sterling transferinde gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Transferde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız futbolcu için sarı lacivertlilere cevap geldi. İşte Raheem Sterling transferinin detayları...

23 Ağustos 2024 Cuma 22:04 | Son Güncelleme:
Jose Mourinho'nun yeni prensi! Fenerbahçe'ye dünya yıldızından cevap geldi
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Fenerbahçe, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı lacivertliler, rekor bonservis bedeliyle milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu İngiltere'ye gönderdi. Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrollerinden geçmek ve Brighton'a imzayı atmak için İngiltere'nin yolunu tuttu.

Bu yaz En-Nesyri ve Saint-Maximin gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, ses getirecek bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Raheem Sterling için resmi görüşme yapıldı.

Oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifine cevap verdi.

RAHEEM STERLİNG İÇİN KARAR ÇIKTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezonun kadro planlaması kapsamında yıldız futbolcusu Raheem Sterling'i gözden çıkardı. Londra temsilcisi, oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Raheem Sterling'e kendisine kulüp bulması yönünde talimat verildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun talebi üzerine sarı lacivertli kulüp devreye girdi.

Fenerbahçe cephesi, oyuncuyla ilk teması kurdu.

FENERBAHÇE'YE CEVAP!

Yıldız futbolcu Raheem Sterling'den Fenerbahçe'ye cevap geldi. İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; 29 yaşındaki oyuncu, kariyerini ülkesi İngiltere'de sürdürmek istediği ve bu sebeple Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncu, Avrupa yaz transfer dönemi sona ermeden kendisine Premier Lig'de bir kulüp arıyor.

Eğer kendisini isteyen bir kulüp çıkmazsa, Avrupa'da transfer pazarının kapanmasının ardından Fenerbahçe'nin bir kez daha devreye girebileceği de konuşuluyor.

Chelsea cephesi, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunun takımdan ayrılmasına kolaylık sağlayacak.

www.aksam.com.tr

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