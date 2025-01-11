Ve Emre Belözoğlu geri dönüyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ederken son olarak geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni sezonda herhangi bir takımla anlaşmadı. Bir süredir boşta olan 44 yaşındaki antrenörün ismi, bir kez daha gündeme geldi. Emre Belözoğlu'nun geri döneceği iddiaları büyük ses getirdi. İşte ayrıntılar...

EMRE BELÖZOĞLU HAMLESİ

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kapatmıştı. Alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi haline gelse de sarı lacivertli yönetim, hocanın arkasında durma kararı aldı. Başkan Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler, sezonu Jose Mourinho ile tamamlamak ve tecrübeli antrenöre tam destek olma konusunda kararlı. Ancak Fenerbahçe'de teknik heyete bir takviye yapılması da gündeme geldi.

İddiaya göre sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun ekibine ligi ve camiayı bilen bir antrenör katmak istiyor. O isim ise Emre Belözoğlu...

SICAK BAKIYOR

Gelen bilgilere göre, henüz bir takımla anlaşmayan Emre Belözoğlu da tecrübeli teknik adam Jose Mourinho'ya yardımcı antrenörlük yapmaya sıcak bakıyor. Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, "Fenerbahçe beni ne zaman isterse, hangi koşulda olursa olsun cevabım 'evet' olur. Ben Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım" diyen Belözoğlu, kendisine bu yönde gelecek bir teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde Emre Belözoğlu için bir hamle yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu olmuş durumda.

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