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Ve yılın imzası Alexander Sörloth! Bir rüya gerçek oluyor

Alexander Sörloth transferi sonunda gerçek oluyor. İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü, yılın imzasını atmaya hazırlanıyor. İşte Alexander Sörloth cephesinde yaşanan transfer gelişmesi...

Burak Yıldırım | 12 Ocak 2025 Pazar 18:46 | Son Güncelleme:
Ve yılın imzası Alexander Sörloth! Bir rüya gerçek oluyor
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Ülkemizde daha önce Trabzonspor forması giyen ve gösterdiği performansla akıllara kazınan Alexander Sörloth, kariyerini İspanyol ekibi Atletico Madrid'de sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla İspanya'da harikalar yaratsa da Alexander Sörloth henüz Atletico Madrid'de beklenen seviyeye çıkamadı. İspanyol devi ses getirecek bir hamleye hazırlanırken, Alexander Sörloth için ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

ALEXANDER SÖRLOTH RÜYASI GERÇEK OLABİLİR

Ülkemizde 2019/20 sezonunda Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, 49 maçtaki 33 gol ve 11 asistlik performansıyla akıllara kazınmıştı. Sonrasında Türkiye'ye veda eden ve birçok takıma transfer olan Norveçli futbolcunun son durağı Atletico Madrid olmuştu. Madrid ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu 32 milyon euro bonservisle sezon başında renklerine bağladı. Ancak Alexander Sörloth, henüz takım için birinci golcü konumuna gelemedi.

Sezon başında Sörloth ile birlikte Manchester City'den 75 milyon euro'ya Julian Alvarez'i de transfer eden Atletico, golcülerinden istediği verimi alamadı. Teknik direktör Diego Simeone'nin bir forvet takviyesi daha istemesi üzerine devre arası transfer çalışmaları başladı.

İspanya'dan gelen bilgilere göre; Atletico Madrid, ara transferde forvet hattına büyük bir takviye yapacak. Bu hamleyle birlikte ise Alexander Sörloth'un takımın 3. forvet altenatifi durumuna düşmesi bekleniyor. Norveçli futbolcu ise düzenli olarak oynayabileceği bir takımda olmak istiyor.

TRANSFERDE EN BÜYÜK HEDEF!

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, uzun süredir Alexander Sörloth'u yakından takip ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen ve devre arasında bir santrfor transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler, ocak ayında kesenin ağzını açacak. Fenerbahçe'nin forvet listesindeki en büyük hedefin, uzun bir süredir Alexander Sörloth olduğu biliniyor. Hali hazırda Youssef En-Nesyri için gelen teklifler de göz önünde bulundurulunca, sarı lacivertli kulübün Alexander Sörloth için rekor bir rakamı gözden çıkarabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe yönetimi ocak ayı içerisinde oyuncuyu ikna edebilirse, yılın en ses getiren transferi gerçekleşebilir. Bu sezon 26 maçta boy gösteren Alexander Sörloth, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

www.aksam.com.tr

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