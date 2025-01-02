Süper Lig'de yılın transferi! Joao Felix hayırlı uğurlu olsun: Dünya bunu konuşuyor

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi heyecanı başladı. Ligimizin devleri, kadrolarına yapacakları takviyeler için çalışmalarına hız verdi. Gündemdeki en dikkat çeken oyunculardan birisi de Joao Felix olmuştu.

Kariyeri boyunca Benfica, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Portekizli futbolcu, Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Joao Felix, Chelsea'den ayrılıyor. Devre arası transfer döneminde Londra ekibine veda etmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcunun yeni adresi ise Süper Lig oluyor.

Joao Felix, Süper Lig devine imza atıyor. İşte detaylar...

JOAO FELIX BOMBASI!

Kariyeri boyunca çok önemli kulüplerde forma giyen ve 2019 yazında bonservisine 127 milyon euro ödenen Joao Felix, Türkiye'ye geliyor. Premier Lig ekibi Chelsea'de menajer Enzo Maresca'nın kadroda düşünmediği Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atıyor. Devre arasında hücum hattına golcü bir futbolcu transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Joao Felix için gemileri yaktı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun bizzat dahil olduğu transfer sürecinde, Joao Felix ile bir görüşme gerçekleştirildi. Jose Mourinho, vatandaşı olan Joao Felix'i gelmesi için ikna etti. Kariyerinde yeniden çıkış yakalamak isteyen 25 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'yi bir fırsat olarak görüyor.

Sarı lacivertliler, devre arası transfer döneminin en büyük hedefi olarak Joao Felix'i belirledi.

Bu sezon 17 maçta boy gösteren Felix, 5 gol ve 2 asist kaydetti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

www.aksam.com.tr