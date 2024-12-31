Ve yılın transferi! Fatih Terim Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Süper Lig ve Avrupa kulüpleri, ara transfer döneminde kadrolarına yapacakları takviyelere yoğunlaşırken, transfer gündeminde flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcuyu radarına aldı. İşte detaylar...

FATİH TERİM FENERBAHÇE YILDIZININ PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezonu Yunan ekibi Panathinaikos'ta geçiren teknik direktör Fatih Terim, burada hedeflediği başarıyı yakalayamamıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte takımına veda eden 71 yaşındaki antrenör, yeni bir maceraya atıldı. Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçti.

Yeni görevinde direkt olarak kadro planlamasına başlayan Terim, takıma yapılacak olan takviyelere yoğunlaştı. Ara transfer döneminde bir kanat transferi hedefleyen tecrübeli hocanın gündemindeki futbolcunun ise Cengiz Ünder olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER BİTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Mourinho ise Cengiz Ünder'i takımda düşünmüyor. Sarı lacivertliler, milli futbolcunun satışını gerçekleştirerek elde edilecek bonservis bedeli ile birlikte takıma yeni takviyeler yapmak istiyor. Bu noktada Suudi kulübü Al Shabab'ın bu transferi bitirme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, Süper Lig'de yalnızca 30 dakika sahada kalabildi. 27 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istemesi sebebiyle bu transferde yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir...

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