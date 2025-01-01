Süper Lig'de sürpriz transfer! Takımın yeni golcüsü Vincent Aboubakar

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Süper Lig ekipleri, kadrolarına yapacakları transferler için girişimlerine başlarken, Beşiktaş'tan ayrılan ve sezon sonuna kadar Hatayspor'a imza atan Vincent Aboubakar cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamerunlu forvet, Hatayspor'a veda etmeye hazırlanıyor.

İşte Vincent Aboubakar'ın yeni durağı...

VINCENT ABOUBAKAR SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturan Vincent Aboubakar, siyah beyazlılardaki kariyerinin son döneminde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Kamerunlu forveti gözden çıkaran Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar Hatayspor'a göndermişti. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, burada da dikiş tutturamadı. Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

Gelen bilgilere Aboubakar, Çin'e transfer oluyor.

TARAFLAR SICAK BAKIYOR

Çin ekiplerinden Shandong Taishan, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüp yöneticileriyle resmi görüşmeler başlayacak. Aboubakar bu transfere onay verirken, oyuncunun performansından memnun olmayan Hatayspor da takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta boy gösteren ve 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Vincent Aboubakar için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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