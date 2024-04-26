Kimse bu transferi beklemiyordu! Wout Weghorst 3 yıllığına Süper Lig devinde

Süper Lig'de sezon sonuna doğru gelinirken kulüpler, transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunda ciddi bir değişim içerisine girmek istiyor. Siyah beyazlı kulüp forvet hattını ise eski golcüsü Wout Weghorst ile güçlendirdi.

WOUT WEGHORST GERİ DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği dönemde başarılı bir grafik çizen Wout Weghorst, sezonun ortasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. 31 yaşındaki Hollandalı forvet, Beşiktaş'ta ikinci dönemine hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, taraflar arasında yapılan resmi görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Wout Weghorst'un Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRABZONSPOR DA DEVREDEYDİ

Öte yandan İngiliz basınından gelen bilgilere göre; Wout Weghorst için Trabzonspor da nabız yokladı. Ancak oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği, bu sebeple önceliği siyah beyazlı kulübe verdiği ortaya çıktı.

SEZON SONUNDA ALMANYA'YA VEDA EDECEK!

Sezonu Bundesliga ekibi Hoffenheim'da geçiren Wout Weghorst, buradan memnun olmaması sebebiyle sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Burnley'e geri dönecek. Beşiktaş cephesinin ise uygun bir bonservis bedeli karşılığında Wout Weghorst transferi için Burnley ile el sıkışması an meselesi...

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA KENDİNİ BULAMADI

Bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol ve 4 asist kaydeden Weghorst, geçtiğimiz sezon ise Manchester United'da yalnızca 2 gol üretebilmişti. 1,97 boyundaki Hollandalı santrfor, Beşiktaş formasıyla ise çıktığı 18 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

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