Kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı! Jose Mourinho hamleyi yaptı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, lige verilen milli arada da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivelrtlilerde teknik direktör Jose Mourinho, milli aranın ardından hem ligde hem de Avrupa'da oynanacak olan kritik maçlar öncesinde radikal hamleler planlıyor.

Portekizli teknik direktör, takımın tecrübeli futbolcularından Mert Hakan Yandaş ile ilgili de kararını verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN FIRSAT!

Fenerbahçe'ye 2020 yazında transfer olan Mert Hakan Yandaş, saha içerisindeki inişli çıkışlı performansıyla kendisinden beklenen istikrarı bir türlü yakalayamadı. Geçtiğimiz sezon da isteneni veremeyen 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'i 2 gol ve 2 asistle tamamlamıştı.

Yeni sezona teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş da eski formuna kavuşmanın peşinde. Sezon başından bu yana çalışmaları bırakmayan tecrübeli oyuncu, kendisine verilen şansları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Mert Hakan Yandaş, son olarak ligde oynanan Sivasspor maçında hocasının gözüne girmeyi başardı.

YENİ KURGUDA ÖN PLANDA

Milli ara sonrası orta saha kurgusuna bir dokunuş yapmak isteyen Jose Mourinho, Mert Hakan Yandaş'ı ön planda bulunduracak. Oyuncusunun Sivasspor maçındaki hırsından etkilenen Portekizli hoca, Mert Hakan'ı ilk 11'e monte etmeyi planlıyor. Fred'in geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansın ardından bu sezon büyük bir düşüş yaşaması ve yerini Mert Hakan Yandaş'a kaptıracak olması ise taraftarları şaşkına çevirmiş durumda.

Öte yandan Jose Mourinho, devre arasında bu bölgeye yapılacak olan Medina transferinde ise ısrarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Kayserispor deplasmanına çıkacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde ise Slavia Prag'a konuk olacak.

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