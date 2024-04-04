Mauro Icardi ve Edin Dzeko aynı takımda buluşuyor! Yılın transferini resmen duyurdular

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu yarışı sürdüren iki kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinde önemli bir transfer gelişmesi de yaşandı. Sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi ve sarı lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko, yeni sezonda aynı takımda bir araya gelecek. Bu flaş transfer gelişmesi ise resmen duyuruldu.

MAURO ICARDI VE EDIN DZEKO AYNI TAKIMDA!

Son dönemde yıldız transferlerle öne çıkan Suudi Arabistan ekipleri, bu transferlere önümüzdeki yaz da devam edecek. Avrupa futbolunun yıldızlarını bir bir takımlarına katan Suudi kulüpleri, bu kez yönünü Süper Lig'e çevirdi. Ligimizde eşine az rastlanır bir şampiyonluk yarışı verilirken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin golcüleri Mauro Icardi ve Edin Dzeko için flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınından gelen bilgilere göre; bu sezon Suudi Pro Ligi'ni lider götüren Al Hilal, hem Edin Dzeko, hem de Mauro Icardi için gaza bastı.

JORGE JESUS İKİSİNİ DE İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bu ligi yakından tanıyan Jorge Jesus, Al Hilal yöneticilerinden forvet transferi istedi. Suudi kulübü, Süper Lig'in iki yıldızı Mauro Icardi ve Edin Dzeko'yu transfer ederek büyük bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Taraflar arasında kısa süre içerisinde resmi görüşmelerin başlanması bekleniyor.

Al Hilal yönetimi, Türkiye'yi kasıp kavuran iki dünya yıldızı futbolcuyu aynı takımda buluşturma hayalini kuruyor. Önümüzdeki günlerde bu transferlerin resmiyet kazanması bekleniyor.

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