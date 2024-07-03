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Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Günok hangi takımda oynuyor?

EURO 2024'te Avusturya maçında son dakika golünü kurtarışı ile gündem olan Mert Günok ile ilgili aramalar hız kazandı. Sporseverler "Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Günok hangi takımda oynuyor?" sorularının yanıtını araştırıyor...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 13:23 | Son Güncelleme:
Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Günok hangi takımda oynuyor?
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A Milli Takımı'mız Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Maçın en kritik anlarından biri olan kalecimiz Mert Günok'un son dakika atılan golü kurtarışı gündeme damgasını vurdu. Sporseverler Mert Günok ile ilgili aramalarını hızlandırdı. İşte merak edilenler...

MERT GÜNOK KİMDİR?

Fehmi Mert Günok (d. 1 Mart 1989, Karabük), kaleci mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur.

Kariyerine Kocaelispor'un altyapısında kısa bir süre oynayarak başlayan Günok, 2001 yılında Fenerbahçe'ye katıldı ve 2015 yılına kadar burada kalarak profesyonelliğe terfi etti, Süper Lig seviyesinde oynadı ve 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2015'te Bursaspor'a katıldı ve burada 2 sezon kaldı. 2017 yılında İstanbul Başakşehir ile anlaşan Günok, 2019-20 sezonunda kulüple ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. 2021'de Beşiktaş'a transfer oldu ve aynı yıl Süper Kupa'yı kazandı.

Günok, 2004 yılında U-16 seviyesinden başlayarak bugüne kadar Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etti. Türkiye millî takımı ile ilk maçına 2012'de çıktı. Finallere katılmaya hak kazandıkları ve teknik direktör Şenol Güneş'le puan rekoru kırdıkları 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde takımın ilk tercih edilen kalecisiydi.

Profesyonel kariyeri boyunca Günok, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.

MERT GÜNOK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

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