Michy Batshuayi krizi! Direkt bileti kesildi

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Michy Batshuayi, sarı kırmızılı ekipte beklentilerin altında kaldı. Victor Osimhen transferinin ardından 3. forvet durumuna düşen Belçikalı oyuncu, Mauro Icardi'nin sezonu kapatması sonrası yeni bir fırsat yakalamıştı.

Michy Batshuayi'nin AZ Alkmaar maçı performansı, büyük tepki çekti. İşte detaylar...

MICHY BATSHUAYI TEPKİLERİ

Yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Michy Batshuayi, beklentileri altında kaldı. Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Batshuayi, karşılaşmaların birçoğunda performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrasında kritik AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlayan Batshuayi için bu karşılaşma, bardağı taşırdı.

Galatasaray taraftarları, AZ Alkmaar maçında alınan puan kaybının ardından Batshuayi'ye yüklendi. Birçok taraftar, sahada isteksiz bir görüntü çizdiğini belirterek Batshuayi'nin mutsuz olduğunu savundu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından sosyal medyada, Michy Batshuayi'nin yedek kulübesindeki görüntüleri de yayılmış ve mutsuz olduğu iddiaları daha da artmıştı.

DEVRE ARASI FORVET HAMLESİ

Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban veren Galatasaray ise ara transferde forvet hattına yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Bu sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kupa hedefleyen sarı kırmızılılar, Victor Osimhen ile birlikte oynayabilecek bir santrfor arayışına girdi. Gündeme önemli isimler gelse de Galatasaray'ın bu hamlesinin, Michy Batshuayi'nin gözden çıkarılması sebebiyle olduğu öne sürülüyor.

Taraftarların önemli bir kısmı ise Osimhen'in bonservisinin alınamaması durumunda 31 yaşındaki Batshuayi'nin satılarak, yerine üst düzey bir başka forvet transfer edilmesi gerektiğini savunuyor.

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