ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Michy Batshuayi krizi! Direkt bileti kesildi

Michy Batshuayi Galatasaray'da eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Sezon başında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Belçikalı futbolcu için flaş gelişme yaşandı. İşte Michy Batshuayi cephesinde yaşananlar...

30 Kasım 2024 Cumartesi 21:58 | Son Güncelleme:
Michy Batshuayi krizi! Direkt bileti kesildi
ABONE OL

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Michy Batshuayi, sarı kırmızılı ekipte beklentilerin altında kaldı. Victor Osimhen transferinin ardından 3. forvet durumuna düşen Belçikalı oyuncu, Mauro Icardi'nin sezonu kapatması sonrası yeni bir fırsat yakalamıştı.

Michy Batshuayi'nin AZ Alkmaar maçı performansı, büyük tepki çekti. İşte detaylar...

MICHY BATSHUAYI TEPKİLERİ

Yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Michy Batshuayi, beklentileri altında kaldı. Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Batshuayi, karşılaşmaların birçoğunda performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrasında kritik AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlayan Batshuayi için bu karşılaşma, bardağı taşırdı.

Galatasaray taraftarları, AZ Alkmaar maçında alınan puan kaybının ardından Batshuayi'ye yüklendi. Birçok taraftar, sahada isteksiz bir görüntü çizdiğini belirterek Batshuayi'nin mutsuz olduğunu savundu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından sosyal medyada, Michy Batshuayi'nin yedek kulübesindeki görüntüleri de yayılmış ve mutsuz olduğu iddiaları daha da artmıştı.

DEVRE ARASI FORVET HAMLESİ

Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban veren Galatasaray ise ara transferde forvet hattına yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Bu sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kupa hedefleyen sarı kırmızılılar, Victor Osimhen ile birlikte oynayabilecek bir santrfor arayışına girdi. Gündeme önemli isimler gelse de Galatasaray'ın bu hamlesinin, Michy Batshuayi'nin gözden çıkarılması sebebiyle olduğu öne sürülüyor.

Taraftarların önemli bir kısmı ise Osimhen'in bonservisinin alınamaması durumunda 31 yaşındaki Batshuayi'nin satılarak, yerine üst düzey bir başka forvet transfer edilmesi gerektiğini savunuyor.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve Vedat Muriqi hayırlı olsun! 3 yıllığına imzayı atıyor
Ve Vedat Muriqi hayırlı olsun! 3 yıllığına imzayı atıyor
Ve Sergen Yalçın sesleri! Resmen harekete geçildi...
Ve Sergen Yalçın sesleri! Resmen harekete geçildi...
Ve Fatih Terim sesleri! Harekete geçtiler: Yeniden takımın başına mı geliyor?
Ve Fatih Terim sesleri! Harekete geçtiler: Yeniden takımın başına mı geliyor?
Gol makinesi Jonathan David! Takımın yeni forveti resmen belli oldu
Gol makinesi Jonathan David! Takımın yeni forveti resmen belli oldu
Ve Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Teknik direktör resmen açıkladı
Ve Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Teknik direktör resmen açıkladı
Ve yılın bombası Karim Benzema! Gol makinesi "Geliyorum" dedi
Ve yılın bombası Karim Benzema! Gol makinesi "Geliyorum" dedi
Kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı! Jose Mourinho hamleyi yaptı
Kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı! Jose Mourinho hamleyi yaptı
Dünya bu transferi konuşuyor! Neymar 2 yıllığına "Geliyorum" dedi
Dünya bu transferi konuşuyor! Neymar 2 yıllığına "Geliyorum" dedi
Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda?
Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda?
Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda saat kaçta?
AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?