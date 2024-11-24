Ve Fatih Terim sesleri! Harekete geçtiler: Yeniden takımın başına mı geliyor?

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçmişti. Tecrübeli hoca, burada istediği sonucu alamadı ve geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından görevden ayrıldı. Bir süredir boşta olan Fatih Terim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

FATİH TERİM SESLERİ YÜKSELİYOR!

Kariyerinde Galatasaray ile büyük başarılara imza atan 71 yaşındaki Fatih Terim'in ismi, bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Ocak 2022'de sarı kırmızılılardaki görevinden ayrılan Terim, bu tarihten itibaren Türk futbolunda herhangi bir görev almamıştı. Futbolseverler, deneyimli hocanın geri dönmesi için harekete geçti.

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde grup aşamasını tamamladı. Grubunu lider götüren milliler, son maçlarda istediği sonuçları alamadı ve zirveyi Galler'e kaptırarak umutlarını play-off'a bıraktı. Alınan sonuçlar sonrasında yalnızca Uluslar Ligi'nde değil Dünya Kupası yolunda da önemli bir avantajı kaybeden millilerde teknik direktör Montella, eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Milliler grup liderliğini kaybetmesi sonucu Dünya Kupası yolunda da önemli bir avantaj kaybetti. Şayet A Milli Takım Uluslar Ligi'nde grubunu lider tamamlasaydı, Dünya Kupası Elemeleri'nden turnuvaya katılamasa dahi ikinci bir şans olarak play-off oynama hakkı elde edecekti. Ancak grupta liderliği kaptıran milli takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde mutlak suretle grup aşamasından katılım elde etmek zorunda kaldı.

Bu sonçların ardından futbolseverler Vincenzo Montella'nın sistemini eleştirirken, birçok taraftar ise İtalyan hoca ile yolların ayrılması gerektiğini savundu. Gündeme gelen bir numaralı isim ise Fatih Terim oldu.

4. KEZ GÖREVE GELEBİLİR!

Daha önce A Milli Takım'da 3 kez görev alan ve önemli başarılar elde eden Fatih Terim, bir kez daha göreve gelmesi durumunda 4. kez takımın başına geçecek. Birçok taraftar, A Milli Takım kadrosunun son derece iyi olduğu ve Fatih Terim yönetiminde 22 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılabileceğimizi savunuyor.

Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde göstereceği performans, İtalyan hocanın geleceğini belirleyecek. Burada kötü sonuçlar alınması durumunda Fatih Terim isminin daha da güçlenebileceği belirtiliyor.

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