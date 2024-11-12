Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda?

Türkiye, Uluslar Ligi'nde 5. maçında Galler'i konuk edecek. 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalan Ay-yıldızlı ekip, zirvedeki yerini korumak istiyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler "Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına cevap ararken, A Milli Takımın aday kadrosu şekillendi. Peki Türkiye-Galler maçı hangi kanalda? İşte, Türkiye-Galler maçı ile ilgili merak edilenler

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 10 puanla zirvede yer alan A Milli Takım, , gruptaki 5. maçında Galler'i konuk edecek.

Türkiye-Galler maçı 16 Kasım saat 20.00'de başlayacak.

Müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Galler maçı canlı yayını TV8 ekranlarından takip edilebilecek.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye, 10 puanla zirvede yer alarak başarılı performansını sürdürüyor. Galler, 8 puanla ikinci sırada yer alırken, İzlanda ise 4 puanla üçüncü sırada. Karadağ henüz puan alamadı ve 0 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Bu puan durumu, Türkiye'nin gruptaki liderliğini koruduğunu ve rakiplerine karşı avantajlı bir konumda olduğunu gösteriyor.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Türkiye - Galler 16 Kasım 2024 / 20.00

Karadağ - Türkiye 19 Kasım 2024 / 22.45