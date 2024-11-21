Ve yılın bombası Karim Benzema! Gol makinesi "Geliyorum" dedi

Dünya futbolunun en büyük golcülerinden biri olan Karim Benzema, yıllarca süren Real Madrid macerasının ardından 2023 yazında Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Buraya oldukça yüksek bir maliyetle transfer olan Fransız forvet, aynı oranda büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Suudi Arabistan macerası adeta kabusa dönen Karim Benzema, yeniden Avrupa futboluna dönmek isteyerek transfer ateşini yakmıştı.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni durağı ise belli oldu...

KARIM BENZEMA HAREKATI!

Fransız golcü Karim Benzema, Al-Ittihad'dan ayrılmak istiyordu. Uzun süredir menajerler vasıtasıyla çeşitli kulüplere önerilen Benzema için oldukça flaş bir hamle geldi.

Benzema için eski kulübü Lyon'a transfer olacağı ve futbolu burada bırakacağı iddiaları da vardı. Ancak Fransız kulübünün şu sıralar içerisinde olduğu mali sıkıntılar, bu transferin önünü tamamen tıkamış durumda.

Suudi Arabistan'da 38 maçta 21 gol ve 9 asist kaydeden tecrübeli golcü, yeniden Avrupa futboluna geri dönüyor. Yeni adresini ise İngilizler duyurdu...

OYUNCU DA SICAK BAKIYOR

İngiliz basını; Karim Benzema'nın yeni durağının Arsenal olacağını açıkladı. İngiltere basınında geniş yer bulan haberde, Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın forvet hattına tecrübeli bir futbolcu istemesi üzerine Karim Benzema için önemli bir adım atıldığı ifade edildi. Fransız futbolcu da Avrupa'ya geri dönmek ve futbolu burada bırakmak istiyor. Bu sebeple Arsenal'ın kendisine olan ilgisine yeşil ışık yakmış durumda.

Nitekim Karim Benzema, yeniden Avrupa futbolunda yer almak adına maaşında ciddi bir indirime de gitmeye razı.

Henüz resmi temaslar başlamasa da İngilizler, bu transferi devre arasının 'şok edici transferi' olarak yorumluyor.

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