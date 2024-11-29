ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve Vedat Muriqi hayırlı olsun! 3 yıllığına imzayı atıyor

Vedat Muriqi Süper Lig ekibinin yeni golcüsü oluyor. 2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılan ve kariyerini bir süredir Avrupa'da sürdüren Vedat Muriqi, resmen imzayı atıyor. İşte transferin detayları...

29 Kasım 2024 Cuma 19:08 | Son Güncelleme:
Ve Vedat Muriqi hayırlı olsun! 3 yıllığına imzayı atıyor
ABONE OL

Ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarına hız verdi. Gündemde ise çok önemli isimler var. O futbolcuların başında Vedat Muriqi geliyor.

Uzun süre ülkemizde top koşturan ve Fenerbahçe macerasının ardından önemli bir bonservis bedeli karşılığında Avrupa'nın yolunu tutan Vedat Muriqi, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Vedat Muriqi için Süper Lig devi, resmen harekete geçti.

VEDAT MURİQİ HAREKATI!

İtalya'ya transfer olan ve burada Lazio formasıyla umduğunu bulamayan Vedat Muriqi, İspanya'nın yolunu tutmuştu. Mallorca'ya imza atan tecrübeli golcü, burada takımın ilk 11 oyuncularından biri olmayı başardı.

İspanya La Liga'da geçtiğimiz sezonu Mallorca formasıyla 7 gol ve 2 asistle tamamlayan Vedat Muriqi, bu sezon ise 11 haftada 2 gol ve 1 asist kaydetti. Kosovalı forvet, ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine geldi.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNEBİLİR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki ekip, devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban veren Galatasaray ve En-Nesyri'den istediği performansı alamayan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i gözüne kestirdi. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'i yakından tanıması sebebiyle direkt olarak katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bu bağlamda Vedat Muriqi transferi için oyuncu cephesiyle temasların başladığı da öğrenildi. Ayrıca Muriqi de Süper Lig'e geri dönmeye sıcak bakıyor.

Öte yandan oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması ve bu transfer için Mallorca'ya yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedelinin ödenmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde iki dev kulüpten biri, Vedat Muriqi transferini resmiyete kavuşturabilir...

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve Sergen Yalçın sesleri! Resmen harekete geçildi...
Ve Sergen Yalçın sesleri! Resmen harekete geçildi...
Ve Fatih Terim sesleri! Harekete geçtiler: Yeniden takımın başına mı geliyor?
Ve Fatih Terim sesleri! Harekete geçtiler: Yeniden takımın başına mı geliyor?
Gol makinesi Jonathan David! Takımın yeni forveti resmen belli oldu
Gol makinesi Jonathan David! Takımın yeni forveti resmen belli oldu
Ve Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Teknik direktör resmen açıkladı
Ve Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Teknik direktör resmen açıkladı
Ve yılın bombası Karim Benzema! Gol makinesi "Geliyorum" dedi
Ve yılın bombası Karim Benzema! Gol makinesi "Geliyorum" dedi
Kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı! Jose Mourinho hamleyi yaptı
Kimse bunu beklemiyordu: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı! Jose Mourinho hamleyi yaptı
Dünya bu transferi konuşuyor! Neymar 2 yıllığına "Geliyorum" dedi
Dünya bu transferi konuşuyor! Neymar 2 yıllığına "Geliyorum" dedi
Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda?
Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda?
Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray-Tottenham UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS-Tottenham maçı hangi kanalda saat kaçta?
AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş Malmö Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş Malmö Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?