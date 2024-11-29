Ve Vedat Muriqi hayırlı olsun! 3 yıllığına imzayı atıyor

Ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarına hız verdi. Gündemde ise çok önemli isimler var. O futbolcuların başında Vedat Muriqi geliyor.

Uzun süre ülkemizde top koşturan ve Fenerbahçe macerasının ardından önemli bir bonservis bedeli karşılığında Avrupa'nın yolunu tutan Vedat Muriqi, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Vedat Muriqi için Süper Lig devi, resmen harekete geçti.

VEDAT MURİQİ HAREKATI!

İtalya'ya transfer olan ve burada Lazio formasıyla umduğunu bulamayan Vedat Muriqi, İspanya'nın yolunu tutmuştu. Mallorca'ya imza atan tecrübeli golcü, burada takımın ilk 11 oyuncularından biri olmayı başardı.

İspanya La Liga'da geçtiğimiz sezonu Mallorca formasıyla 7 gol ve 2 asistle tamamlayan Vedat Muriqi, bu sezon ise 11 haftada 2 gol ve 1 asist kaydetti. Kosovalı forvet, ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine geldi.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNEBİLİR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki ekip, devre arası transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban veren Galatasaray ve En-Nesyri'den istediği performansı alamayan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i gözüne kestirdi. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'i yakından tanıması sebebiyle direkt olarak katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bu bağlamda Vedat Muriqi transferi için oyuncu cephesiyle temasların başladığı da öğrenildi. Ayrıca Muriqi de Süper Lig'e geri dönmeye sıcak bakıyor.

Öte yandan oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanması ve bu transfer için Mallorca'ya yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedelinin ödenmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde iki dev kulüpten biri, Vedat Muriqi transferini resmiyete kavuşturabilir...

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