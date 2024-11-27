Ve Sergen Yalçın sesleri! Resmen harekete geçtiler...

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ederken sezona boşta olarak başlayan teknik direktör Sergen Yalçın cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta yaşadığı Süper Lig şampiyonluğu başarısının ardından kısa bir süre Antalyaspor'u da çalıştıran Sergen Yalçın, haziran ayından bu yana boştaydı. 52 yaşındaki teknik direktörün ismi, yeniden gündem oldu.

SERGEN YALÇIN SESLERİ YÜKSELİYOR

Süper Lig'de her sezon olduğu gibi yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta işler yolunda gitmedi. Siyah beyazlılar, henüz daha 13 haftada ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı. Alınan bu kötü sonuçların ardından Beşiktaş camiasında ayrılıklar ve istifalar peş peşe geldi.

Beşiktaş'ta ilk olarak Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı. Ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise Beşiktaş Futbol AŞ'deki başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Kararını açıklayan Arat, "Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak" dedi.

Bu gelişmeler sonrası siyah beyazlı taraftarlar ise harekete geçti.

YENİDEN TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR

Beşiktaş taraftarlarının büyük bir bölümü, ayrılıkların devam etmesi ve teknik direktör Giovanni van Bronkchorst ile de yolların ayrılması gerektiğini savunuyor. Sosyal medya üzerinden on binlerce taraftar, takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ın getirilmesini talep etti.

Birçok taraftar, "Camiayı bir çatı altında birleştirmenin tek yolu Sergen Yalçın'dır" şeklinde paylaşımlar yaptı.

Beşiktaş taraftarlarının büyük bir bölümü tecrübeli teknik direktörü beklerken, Hüseyin Yücel başta olmak üzere camia içerisinden önemli isimlerin de daha önce Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesi konusunda görüş bildirdiği iddia ediliyor. Bu bilgiler ise Sergen Yalçın için yeni bir hamle yapılacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Beşiktaş'ın başında 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 52 yaşındaki teknik direktör, siyah beyazlı kulüpte Ocak 2020 ve Aralık 2021 yılları arasında görev yapmıştı. Takımın başında 79 maça çıkan Yalçın, 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.

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