Milyonlar onu konuşuyor! Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan atış yapan ve takım arkadaşı ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem oldu. Yusuf Dikeç adına sayısız paylaşım yapıldı. Peki, Yusuf Dikeç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YUSUF DİKEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973, Göksun, Kahramanmaraş doğumlu. Türk emekli astsubay ve atıcılık sporcusudur.

Tabanca kategorilerinde yarışmaktadır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir.

Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti. Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti. Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.

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2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.

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