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Ne yaptın sen Zeki Çelik! Tüm İtalya onu konuşuyor

Zeki Çelik, 2. sezonunu geçirdiği Roma'da yeniden göze girmeyi başardı. Milli futbolcu, Daniele De Rossi'nin takımın başına gelmesiyle adeta kendini buldu. Zeki Çelik'in performansı Çizme basınının dikkatinden kaçmadı. İşte detaylar…

9 Mart 2024 Cumartesi 19:01 | Son Güncelleme:
Ne yaptın sen Zeki Çelik! Tüm İtalya onu konuşuyor
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Zeki Çelik, 2022 yaz aylarında 7 milyon euro karşılığında Lille'den ayrılarak İtalyan devlerinden Roma'nın yolunu tutmuştu. Fransa'dan şampiyon unvanıyla gelen milli futbolcu, Jose Mourinho yönetimindeki başkent ekibinde istediği süreleri bulmakta zorlanıyordu. Zeki Çelik, Daniele De Rossi'nin göreve gelmesiyle yeniden ritmini buldu.

İTALYA'DA GÜNDEM ZEKİ ÇELİK

İtalya basını, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken ve övgü toplayan Zeki Çelik'i manşetine taşıdı. Tecrübel sağ bek, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Brighton karşısında sergilediği oyunla adından başarıyla söz ettirdi. Zeki Çelik'in karşılaşmanın en iyi performans gösteren isimlerinden biri olduğu ifade edildi.

DE ROSSI ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞTİ

Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi, milli futbolcudan övgüyle söz etmişti. Genç teknik adam, takımının ligde son oynadığı Monza maçı sonrası Zeki Çelik için, "Zeki Çelik gibi bir oyuncu gelip iyi bir performans gösterdiğinde, bu oyununuzda fark yaratıyor." sözlerini kullanmıştı. De Rossi, Avrupa Ligi'ndeki Brighton karşılaşması sonrası da, "Çelik, sahip olduğumuz en güçlü oyunculardan biri. " ifadeleriyle 27 yaşındaki sağ bekin performansından övgüyle bahsetti.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Roma formasıyla 20 maçta 962 dakika sahada kalan Zeki Çelik, skora 2 asist ile katkı sağladı.

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