Nurseli İdiz gündemde aranan isimler arasında yer aldı. Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Turnike programının bu akşamki konuğu olan Nurseli İdiz'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Nurseli İdiz kaç yaşında? Nurseli İdiz nereli, evli mi, eşi kim?

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil.), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Pendik Lisesinde Fen bölümünde okurken okulun tiyatro koluna girer. Liseler arası tiyatrolar oyununda ilk kez sahneye çıkar. Rolü 2 dakika olmasına rağmen en iyi kadın oyuncu ödülünü alır. Hatta Mümtaz Soysal kendisini öven bir köşe yazısı kaleme alır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı.

Bu dönem Attilâ İlhan'ın sekreterliğini yaptı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev yaptı. Okan Uysaler'in yönlendirmesiyle televizyonda Saklambaç adlı yarışma programını sundu. 1993 yılında haber muhabirliği yaptı. 2008 yılında Ergenekon davaları kapsamında gözaltına alındı.

Hâlen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

NURSELİ İDİZ ESKİ EŞİ CEM İDİZ KİMDİR?

Cem İdiz, Türk müzisyen, besteci Bağımsız besteci olarak çalışan sanatçı, çok sayıda tiyatro ve film müziği bestelemiştir.

1983'te evlenen çift 1999 yılında ayrılmıştır.