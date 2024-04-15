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Okan Buruk "Buraya kadar" dedi! Galatasaray'da ayrılık: Şampiyonluğa giderken...

Okan Buruk ile bu sezon da şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon için kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Okan Buruk, yıldız ismin biletini kesti. İşte detaylar...

15 Nisan 2024 Pazartesi 10:43 | Son Güncelleme:
Okan Buruk "Buraya kadar" dedi! Galatasaray'da ayrılık: Şampiyonluğa giderken...
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezon için çalışmalar başladı. Sezon sonu gidecek isimlerin de netlik kazanmaya başladığı sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun biletini kesti.

GALATASARAY'DA ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu sezon da şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına da başladı. Sezon sonu birçok takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gidecek isimler de netlik kazanmaya başladı.

OKAN BURUK "BURAYA KADAR" DEDİ

Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan Sergio Oliveira için karar verildi. Bu sezon gözden düşen Portekizli oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Yıldız isim şimdiden kendisine kulüp aramaya başladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.

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