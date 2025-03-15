Paulo Dybala "Geliyorum" dedi! Yüzyılın transferi sonunda bitti

İtalya Serie A'da Roma forması giyen ve uzun süredir transferde adı Türk kulüpleriyle anılan Paulo Dybala için flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli dünya yıldızı futbolcu için beklenen haber sonunda geldi. Paulo Dybala'nın yeni adresi belli oluyor.

PAULO DYBALA KARARI

İtalyan ekibi Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya diş geçiremedi ve Avrupa'ya veda etti. Bu sezon Serie A'da da istediği gibi bir sezon geçiremeyen İtalyan ekibi, Dybala ile yollarını ayırma kararı aldı. 31 yaşındaki Arjantinli golcü, sezon sonunda takıma veda edecek.

Paulo Dybala'yı uzun süredir gündeminde tutan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, yaz aylarında bir kez daha devreye girmesi bekleniyor.

TERCİHİNİ YAPTI

Öte yandan golcü futbolcu, İspanya La Liga'yı ön planda tutuyor. Kariyerine burada devam etmek istediğini belirten Paulo Dybala, İspanya'dan gelecek olan tekliflere öncelik verecek.

Süper Lig devlerinin ise oyuncuyu ikna edip edemeyeceği merak konusu.

Paulo Dybala, son olarak Roma ile olan sözleşmesini 2026 yazına kadar uzatmıştı. Önümüzdeki günlerde yıldız futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

Bu sezon 35 maça çıkan Paulo Dybala, 8 gol ve 4 asist kaydetti.

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