Rapid Wien-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı muhtemel ilk 11'leri

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Avusturya'da Rapid Wien'in konuğu olacak. Allianz Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi an ve an takip etmek isteyenler aramalarını hızlandırdı. Peki, Trabzonspor-Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı ilk 11'leri belli oldu mu?

TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Rapid Wien maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

Trabzonspor, Rapid Wien karşısında 2 farkla kazanması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.

1 farklı galibiyette ise maç uzatmaya gidecek. Her türlü beraberlikte ise Wien tur atlayacak.

Trabzonspor, Wien'i geçerse Braga-Servette eşleşmesinin tur atlayan tarafıyla rakip olacak. Trabzon'un elenmesi durumunda ise Konferans Ligi PlayOff'taki rakibi St. Gallen 1879 / Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak.

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki Başakşehir ise ilk maçta Gürcistan ekibini 1-0 yenmişti. Temsilcimize her türlü beraberlik ve galibiyet yetiyor. Başakşehir rakibini geçerse Play-Off'ta St.Patrick-Sabah eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

RAPİD WİEN-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Rapid Wien: Hedl, Oswal, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Lundstram, Cihan, Vişça, Trezeguet, Draguş