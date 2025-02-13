Resmen duyurdular! Enner Valencia sonunda geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, kariyerini Brezilya'da sürdürüyor. 2023 yazından bu yana Internacional forması giyen tecrübeli golcü için işler yolunda gitmiyor.

Kulübe büyük umutlarla transfer olan Enner Valencia, bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Deneyimli forvet için flaş bir gelişme yaşandı.

ENNER VALENCIA GERİ DÖNÜYOR

Brezilya ekibi Internacional'de sık sık gündeme gelen Enner Valencia için beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere. Brezilya basınından kulübe yakın kaynaklar, Enner Valencia'nın geri dönüş hazırlığında olduğunu duyurdu. Haberin detayında, 35 yaşındaki tecrübeli forvetin ülkesi Ekvador'a geri döneceği belirtildi.

Öte yandan konu hakkında bir açıklama yapan Valencia, "Ekvador futboluna geri dönmeyi dışlamıyorum. Ancak şu anda sadece Internacional'e odaklanmış durumdayım" dedi.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Internacional taraftarları, Enner Valencia'nın performansından bir hayli mutsuz. Büyük bir kesim, deneyimli oyuncunun takımdan gönderilerek yerine yeni bir forvet transfer edilmesi gerektiğini savunuyor.

Fenerbahçe'de 116 maçta 59 gol atan Valencia, Internacional'de ise 73 maçta 26 gol kaydetti.

www.aksam.com.tr

Ve herkesin beklediği o haber! İlkay Gündoğan için resmen karar verildi