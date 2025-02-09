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Resmen göreve geliyor! Nuri Şahin sesleri: Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'dan ayrılığı büyük ses getirmişti. Alman ekibinde istediği sonuçları alamayan genç teknik adam için resmen harekete geçildi. Nuri Şahin'in yeni durağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Burak Yıldırım | 9 Şubat 2025 Pazar 18:38 | Son Güncelleme:
Resmen göreve geliyor! Nuri Şahin sesleri: Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı
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Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran ve ardından futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak geri dönen Nuri Şahin, burada beklentilerin altında kaldı. Alman ekibinde alınan kötü sonuçlar sonrası 36 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildi. Bir süredir boşta olan ve geleceği merak konusu olan Nuri Şahin için dikkat çeken bir hamle geldi.

NURİ ŞAHİN'İ İSTİYORLAR

Borussia Dortmund'da her ne kadar istediği sonuçları alamasa da Nuri Şahin'in talipleri harekete geçti. Gelen bilgilere göre; Almanya'dan birden fazla kulüp, Nuri Şahin'i göreve getirmek için kolları sıvadı.

Almanya Bundesliga ve Bundesliga 2'den birden fazla kulüp Nuri Şahin için nabız yokluyor.

KARARI BELLİ OLDU

Öte yandan teknik direktör Nuri Şahin ise geleceğine ilişkin kararını verdi. 36 yaşındaki genç antrenör, sezon sonuna kadar herhangi bir kulüple anlaşmak istemiyor. Ayrıca zaman zaman Süper Lig'le de anılan başarılı çalıştırıcının, kariyerine Almanya'da devam etmesi bekleniyor.

www.aksam.com.tr

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